Глава Минкульта раскритиковал Степанова за желание продлить локдаун

Министр не будет голосовать за продление локдауна

Министр не будет голосовать за продление локдауна

Фото: из открытых источников

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против продления жесткого карантина после 24 января.

Как передает RegioNews, об этом стало известно из Telegram-канала министра.

По мнению Ткаченко, жесткий карантин действует всего лишь 5 дней и делать выводы о его успешности пока рано.

Хотелось бы увидеть конкретные факты, являющиеся основанием для этого. Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу", - подчеркнул министр.

По словам Ткаченко, если вопрос о продлении карантина будет вынесен на рассмотрение правительства, то он не поддержит.

Ранее сообщалось, что в Минздраве хотят продолжить жесткий карантин после 24 января. Глава Минздрава утверждает, что из-за праздников люди "слишком часто перемещались”.