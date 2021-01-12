Исполком Николаева обратился к Кабмину за разрешением предпринимателям работать в локдаун

За это обращение исполком проголосовал сегодня

За это обращение исполком проголосовал сегодня

Фото novosti-n.org

12 января исполнительный комитет Николаева проголосовал за обращение в Кабинет министров Украины с просьбой разрешить работать предпринимателям в локдаун.

Об этом сообщил член исполкома Андрей Стахурский в своём Telegram-канале, передаёт RegioNews.

Обращение принято в ответ на сегодняшние протесты николаевских предпринимателей и их призывы к мэру Сенкевичу.

Сегодня исполком Николаева (в состав которого вхожу) проголосовал за обращение к Кабинету Министров о реализации права работы для субъектов хозяйственной деятельности в Николаеве в условиях карантина, а простыми словами — разрешить всем работать с условием соблюдений всех карантинных ограничений, - написал Стахурский.

Также он выразил надежду, что при утвердительном решении Кабмина предприниматели будут соблюдать все ограничения и смогут работать, сохранять рабочие места и обеспечивать жизнедеятельность семей, не нарушая карантинные требования.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня николаевские предприниматели возле горсовета протестуют против локдауна. Участники акции требуют разрешить работу всех торговых заведений в локдаун.