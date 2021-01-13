Степанов уже говорит, что локдаун не будут продолжать

Он также заявил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация"

Он также заявил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация"

Фото: Минздрав

Жесткие ограничения, которые действуют в Украине во время локдауна с 8 по 24 января, продлеваться не будут. С 25 января, по планам Минздрава, в стране продолжит действовать адаптивный карантин.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, опровергнув таким образом свое же вчерашнее заявление о том, что локдаун могут продлить, пишет RegioNews. "У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", - сказал Степанов. Он также заверил, что локдаун, который действует в стране до 24 января включительно, не будет прекращен. Продлевать его также не планируют. "В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать - ред.) даже мысли нет такой. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии", - подчеркнул министр. Также Степанов заявил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация". "Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью он происходит", - добавил министр. Глава Минздрава напомнил, что действующий локдаун призван уменьшить количество контактов после новогодних и рождественских праздников, когда потенциально могло произойти массовое заражение коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Минздраве хотят продолжить жесткий карантин после 24 января. Глава Минздрава утверждает, что из-за праздников люди "слишком часто перемещались”. Однако глава Минкульта Ткаченко раскритиковал Степанова за желание продлить локдаун.

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