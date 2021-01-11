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11 января 2021, 15:58 58

Зеленский приказал правительству срочно разобраться с ценами на газ: Витренко уже анонсировал план снижения тарифов

11 января 2021, 15:58 58
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В Кабмине на совещании с главой государства заявили, что готовят системные решения по выстраиванию баланса на рынке энергии
В Кабмине на совещании с главой государства заявили, что готовят системные решения по выстраиванию баланса на рынке энергии
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров относительно повышения тарифов на газ для населения. Глава государства поручил правительству срочно решить этот проблемный вопрос.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Участие в совещании принимали премьер-министр Денис Шмыгаль, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, а также представители ОП.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке через погодные условия и другие причины, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - подчеркнул президент.

В Кабмине на совещании с главой государства заявили, что готовят системные решения по выстраиванию баланса на рынке энергии. Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

"Решения, которые обсуждались на энергетической совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", - добавили в пресс-службе ОП.

Напомним, 10 января на Харьковщине люди перекрыли дорогу из-за высоких тарифов на газ. Также в Николаеве люди перекрыли мост из-за повышения тарифов.

Тем временем председатель Полтавского облсовета выступил против повышения тарифов.

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