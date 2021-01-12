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12 января 2021, 19:04 6

Правительство предлагает сделать "Нафтогаз" единственным поставщиком газа, - Качура

12 января 2021, 19:04 6
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Это обсуждалось сегодня на встрече нардепов от "Слуги народа” с премьером, и. о. министра энергетики и председателем НАК "Нафтогаз”
Это обсуждалось сегодня на встрече нардепов от "Слуги народа” с премьером, и. о. министра энергетики и председателем НАК "Нафтогаз”
Фото из открытых источников
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Из двух планов выхода из «тарифного кризиса», которые рассматривает правительство, один – это когда “Нафтогаз” становится единственным поставщиком газа для населения.

Об этом народный депутат Александр Качура рассказал УНН, передает RegioNews.

Сегодня на встрече народных депутатов от фракции "Слуга народа” с премьером Денисом Шмигалем, и. о. министра энергетики Юрием Витренко и председателем НАК "Нафтогаз” Андреем Коболевым было представлено два плана выхода из "тарифного кризиса”. Первый - "Нафтогаз” становится единственным поставщиком газа для населения, второй — установление максимальной маржинальности.

Мы предоставили правительству еще два дня, чтобы они прокоммуниковали между НКРЕКП, "Нафтогазом”, Витренко, Шмигалем и председателем профильного комитета ВР Герусом, которого раньше почему-то не приглашали на эту встречу. Сейчас в шесть часов (18:00 — ред.) будет еще профессиональная совещание проходить, - сказал нардеп.

По его словам, первое совещание — это более о том, что беспокоит.

Нам предложили два варианта выхода из ситуации — Витренко и Коболева. Так, Коболев предложил, чтобы "Нафтогаз” предоставлял населению все услуги, вместо облгазов. И это будет дешевле, но это сомнительная, на мой и экспертный взгляд, идея. И есть второй вариант, который предложил Витренко — "кабминовский”. Здесь основной идеей является установление максимальной маржинальности и государственное регулирование. По словам главы Минэнерго, конкуренция — это хорошо, но конкуренция есть там, где есть нормальное регулирование. Ждем безотлагательного решения вопроса. Моя личная цель - это прекращение повышения тарифов, - отметил Качур.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Шмыгаль заявил, что в ближайшее время цены на газ в Украине будут снижены, поскольку представители Министерства энергетики и "Нафтогаза" представили два плана решения вопроса тарифов.

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