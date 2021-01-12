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12 января 2021, 13:11 255

Николаевские предприниматели возле горсовета протестуют против локдауна

12 января 2021, 13:11 255
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Участники акции требуют разрешить работу всех торговых заведений в локдаун
Участники акции требуют разрешить работу всех торговых заведений в локдаун
Фото: novosti-n.org
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На площади у Николаевского горсовета проходит очередная акция предпринимателей, которые требуют отменить ограничения карантинного локдауна и позволить им работать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание.

На площади собралось более 200 человек. Многие стоят с плакатами: "Нас слушают, но не слышат", "Локдаун - нарушение Конституции", "Результат локдауна - умрет бизнес и экономика".

Предприниматели составили требования и собрали подписи всех присутствующих.

От городской власти к протестующим вышел заместитель городского головы Юрий Андриенко и заявил, что местная власть не может повлиять на решение Кабмина.

Ранее сообщалось, что в Николаеве люди перекрыли мост из-за повышения тарифов.

карантин протесты Николаев предприниматели локдаун
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