Николаевские предприниматели возле горсовета протестуют против локдауна

Участники акции требуют разрешить работу всех торговых заведений в локдаун

Участники акции требуют разрешить работу всех торговых заведений в локдаун

Фото: novosti-n.org

На площади у Николаевского горсовета проходит очередная акция предпринимателей, которые требуют отменить ограничения карантинного локдауна и позволить им работать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание.

На площади собралось более 200 человек. Многие стоят с плакатами: "Нас слушают, но не слышат", "Локдаун - нарушение Конституции", "Результат локдауна - умрет бизнес и экономика".

Предприниматели составили требования и собрали подписи всех присутствующих.

От городской власти к протестующим вышел заместитель городского головы Юрий Андриенко и заявил, что местная власть не может повлиять на решение Кабмина.

Ранее сообщалось, что в Николаеве люди перекрыли мост из-за повышения тарифов.