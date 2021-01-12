В Полтаве посреди улицы произошла стрельба: есть пострадавший
Пострадавшего госпитализировали
Пострадавшего госпитализировали
Сегодня, 12 января, около 12-ти, прохожие сообщили в полицию о стрельбе в Полтаве на улице Нижнемлынской.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ ЧП в Полтавской области.
Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение.
Пострадавшего, 1984 г.н., госпитализировали в больницу.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На времени полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц”, – говорится в сообщении.
Напомним, в Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка.
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