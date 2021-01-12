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12 января 2021, 14:17 26

В Полтаве посреди улицы произошла стрельба: есть пострадавший

12 января 2021, 14:17 26
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Пострадавшего госпитализировали
Пострадавшего госпитализировали
Фото из открытых источников
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Сегодня, 12 января, около 12-ти, прохожие сообщили в полицию о стрельбе в Полтаве на улице Нижнемлынской.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ ЧП в Полтавской области.

Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение.

Пострадавшего, 1984 г.н., госпитализировали в больницу.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На времени полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц”, – говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка.

Украина стрельба Полтава полиция правоохранители
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