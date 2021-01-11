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11 января 2021, 16:48 8

К акциям протеста из-за повышения тарифов на газ присоединились Одесса и Измаил

11 января 2021, 16:48 8
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Нарушений общественного порядка не было зафиксировано
Нарушений общественного порядка не было зафиксировано
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В Одессе и Измаиле, как и в других городах Украины, прошли акции протеста против повышения цен на газ. Активисты ограничивали движение транспорта и прошли мирно, без задержаний.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

И в Одессе, и в Измаиле активисты протестовали против повышения тарифов на газоснабжение в понеділок, 11 января.

По данным правоохранителей, около 12:52 (по киевскому времени) на Думской площади, возле Одесского городского совета, состоялся сбор местных жителей. Там собрались порядка 30 человек. В 14:00 активисты разошлись, нарушений общественного порядка правоохранители не зафиксировали.

В Измаиле митингующие собрались возле городской администрации. Всего в акции приняли участие около 100 человек. Они выходили на пешеходный переход и частично ограничивали движение транспорта. Нарушений общественного порядка также не было зафиксировано.

Напомним, 11 января на Закарпатье из-за повышения тарифов перекрыли трассу, образовалась огромная пробка.

газ Украина тарифы цена активисты
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