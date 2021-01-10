"Против тарифного геноцида": в регионах люди массово выходят на протесты против повышения цен

Люди перекрывают улицы и бастуют рядом с городскими советами

Люди перекрывают улицы и бастуют рядом с городскими советами

Фото: poltava.to

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Так, в Виннице около сотни жителей города требуют отмены тарифа на транспортировку газа и возобновления льготного тарифа на электроэнергию. Были даже призывы перекрывать улицу Соборную, а некоторые участники митинга, наоборот, предлагали отсрочить акции протеста и восстановить их после завершения жесткого карантина.

Акция протеста прошла и в Запорожской области. Сначала жители планировали перекрывать трассу, однако ограничились лишь акцией протеста. На акцию вышли несколько десятков человек. При этом на митинг не пришли представители мэрии, а из депутатского корпуса был всего один человек.

На митинге была принята резолюция и избраны несколько человек инициативной группы, которые в понедельник должны будут встретиться с городским главой и внести эту резолюцию в повестку дня внеочередной сессии. На самой же сессии они требуют принять соответствующее обращение к президенту и правительству. Люди потребовали от Кабмина запретить повышать цены на газ и электроэнергию, а также вернуть облгазы в собственность государства.

В Полтаве жители перекрыли движение на трассе "Киев-Харьков", в частности, ограничен проезд на ул. Киевское Шоссе со стороны Харькова к улице Грушевского. Около 20 митингующие протестуют против новых тарифов на газ и за его транспортировку. Участники митинга перманентно передвигаются по пешеходному переходу, в связи с этим и ограничено движение.

Протесты также проходят в Херсоне. Там митинги поддержали в общественном союзе "Предприниматели Херсона".

Харьковщина, Полтавщина, Житомирщина, Львовщина уже вышли на протесты и перекрывают трассы областного и международного значения. В то время, как вновь введен локдаун и закрывают бизнес, поднимать тарифы на услуги это ПРЕСТУПЛЕНИЕ против своего народа", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 января на Харьковщине люди перекрыли дорогу из-за высоких тарифов на газ. В Николаеве люди перекрыли мост из-за повышения тарифов.