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05 января 2021, 21:03 5

Бытовую химию и печатную прессу будут продавать во время локдауна

05 января 2021, 21:03 5
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Это решение приняли сегодня на внеочередном заседании Кабмина
Это решение приняли сегодня на внеочередном заседании Кабмина
Фото из открытых источников
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Кабинет министров добавил бытовую химию и печатную прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января.

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире Украина 24, передает RegioNews.

На внеочередном заседании Кабмина сегодня решения относительно новых дат локдауна не принимались. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продаж на время локдауна. Была предоставлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно купить, - заявил "слуга народа".


Такое решение приняли на внеочередном заседании Кабмина 5 января.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Степанов опроверг информацию о запрете торговли определенными товарами в локдаун.

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