Бытовую химию и печатную прессу будут продавать во время локдауна

Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире Украина 24, передает RegioNews.

На внеочередном заседании Кабмина сегодня решения относительно новых дат локдауна не принимались. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продаж на время локдауна. Была предоставлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно купить, - заявил "слуга народа".