ГП "Медицинские закупки Украины" просит Минздрав и правительство разблокировать работу предприятия

С начала года ГП не имеет финансирования для осуществления своей операционной деятельности

С начала года ГП не имеет финансирования для осуществления своей операционной деятельности

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Министерство здравоохранения Украины не утвердило Временный план использования бюджетных средств на 2021 год, который был заранее направлен в Минздрав.

Об этом сообщили "Медицинские закупки Украины" на Facebook-странице, передает RegioNews. Без согласования финансового обеспечения со стороны Минздрава Украины, с начала января 2021 года работа ГП заблокирована. Мы не можем: принимать и развозить товары. Это касается лекарств и медизделий, закупленных по государственным программам МОЗ Украины. В частности, по таким направлениям как детская и взрослая онкология, детская и взрослая гемофилия, ДЦП, рассеянный склероз, АРВ терапия, препараты для лечения дыхательных расстройств новорожденных и тому подобное. Это также касается средств индивидуальной защиты и товаров, закупленных для противодействия COVID-19, в том числе защитных костюмов и халатов, медицинских масок, экспресс-тестов на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственных средств, - сообщают в ГП. Также на предприятии отмечают, что не имеют возможности продолжать сбор информации об остатках медтоварив на местах, а также собирать данные, необходимые для формирования национальной статистики по противодействию COVID-19. Под угрозой функционирование системы MedData, поскольку необходимо провести закупку мощности серверов, на которых будет находиться система в текущем году (предыдущий договор был ограничен 2020 годом). "Медицинские закупки" напоминают, что собирают данные с сотен больниц и лабораторий по всей Украине и эти данные используются КМУ и СНБО для планирования эффективной борьбы с распространением болезни. Кроме этого, они не могут: подписывать и обмениваться документами с логистическим партнером, поставщиками, Госказначейством, Минздравом и другими структурами; осуществлять оприходование и учет товаров, предоставлять выписки по оплатам со счета для контрагентов, формировать отчеты по выполнению бюджетных программ и закрывать предоплаты; проводить антикоррупционную экспертизу контрагентов. Это не исчерпывающий перечень тех процессов, которые заблокированы из-за промедления Минздравом Украины по утверждению финансового обеспечения госпредприятия, - отмечают в ГП. "Медицинские закупки Украины" обращаются к Минздраву, Кабмину и всем привлеченным к этому процессу государственным структурам с просьбой безотлагательно утвердить необходимые документы, которые, кроме прочего, обеспечивают операционную деятельность предприятия. Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, сколько Украина потратила в этом году на вакцины и экспресс-тесты.

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