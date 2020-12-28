Полиция проводит обыски в городском совете Николаева

Правоохранители изъяли документы департамента ЖКХ

Правоохранители изъяли документы департамента ЖКХ

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на начальника отдела координации и связей с общественностью департамента Игоря Филиппова, передает RegioNews.

Было возбуждено уголовное дело. В рамках этого уголовного дела проводится изъятие документов", - рассказал Филиппов.

Он добавил, что работники правоохранительных органов изъяли документы из архива департамента ЖКХ.

Известно, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по части 2 статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и части 1 статьи 367 ("Служебная халатность") по факту реконструкции сквера имени Александрова возле Национального кораблестроительного университета имени Макарова.

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