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29 декабря 2020, 09:24 5

В Минсоцполитики успокоили получателей субсидий: для них ничего не изменится после повышения тарифов

29 декабря 2020, 09:24 5
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Сейчас субсидии получают более 3 миллионов домохозяйств
Сейчас субсидии получают более 3 миллионов домохозяйств
Фото: из открытых источников
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В Министерстве социальной политики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов и напомнили, как будет начисляться льгота.

Как передает RegioNews, об этом говорится на странице министерства в Facebook.

Отмечается, что при действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, которые получают льготу, не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером самой субсидии.

Также, домохозяйства, которые раньше не пользовались субсидиями, но которые при росте расходов не могут оплачивать ЖКУ могут обратиться за ее оформлением, в том числе дистанционно через вебсайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника", - отметили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине со следующего года могут вновь повысить тариф на передачу электроэнергии.

Министерство социальные выплаты электричество тарифы Кабмин
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