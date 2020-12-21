В бюджете Николаевщины на 2021 год есть дефицит в 22 миллиона - глава ОГА
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в проекте бюджета на 2021 год есть дефицит в сумме 22 миллиона гривен, а сам бюджет будет меньше примерно на 200 миллионов в сравнении с бюджетом 2020 года.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Inshe.tv.
Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за невыполнения бюджета в связи с ситуацией с коронавирусной болезнью.
Доходная часть (бюджета 2021 года) уменьшилась, потому что есть недовыполнение из-за COVID. Это проблема. Бюджет мы откорректировали, чтобы он был реальным, и у нас не было под конец года дефицита бюджета. Мы сняли программы и начинаем их наполнять с учетом того, что мы понимаем, где будут браться деньги на эти программы. У нас есть дефицит на 22 миллиона, даже с учетом того, что программы будут урезаны", - сообщил Ким.
По его словам, для "выравнивания" бюджета в первом квартале, будет задействована реализация "избыточного коммунального имущества", работа с налоговой и тому подобное.
Планируется, что проект бюджета области на 2021 год будет проголосован на сессии Николаевского облсовета. Сейчас в постоянных депутатских комиссиях идет работа как над проектом бюджета и над программами.
Напомним, 17 декабря в Николаевском облсовете было создано 5 фракций.