Украинскому чиновнику грозит 12 лет тюрьмы за продажу сжиженного газа на 25 млн грн

В течение года чиновник присваивал и продавал товар

В течение года чиновник присваивал и продавал товар

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В Украине чиновник продавал сжиженный углеводородный газ, который, согласно условиям договора, принял на хранение от предприятия с иностранными инвестициями. Сумма нанесенного инвесторам ущерба составляет более 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Во время досудебного расследования установлено, что генеральный директор субъекта хозяйственной деятельности заключил договор с предприятием с иностранными инвестициями по хранению сжиженного углеводородного газа. В течение года чиновник присваивал и продавал товар", - рассказали правоохранители.

Своими действиями злоумышленник нанес иностранным инвесторам материальный ущерб на сумму более 25 млн грн.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Он может сесть в тюрьму на 12 лет.

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