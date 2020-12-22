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22 декабря 2020, 13:24 1214

Украинскому чиновнику грозит 12 лет тюрьмы за продажу сжиженного газа на 25 млн грн

22 декабря 2020, 13:24 1214
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В течение года чиновник присваивал и продавал товар
В течение года чиновник присваивал и продавал товар
Фото из открытых источников
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В Украине чиновник продавал сжиженный углеводородный газ, который, согласно условиям договора, принял на хранение от предприятия с иностранными инвестициями. Сумма нанесенного инвесторам ущерба составляет более 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Во время досудебного расследования установлено, что генеральный директор субъекта хозяйственной деятельности заключил договор с предприятием с иностранными инвестициями по хранению сжиженного углеводородного газа. В течение года чиновник присваивал и продавал товар", - рассказали правоохранители.

Своими действиями злоумышленник нанес иностранным инвесторам материальный ущерб на сумму более 25 млн грн.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Он может сесть в тюрьму на 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове СБУшник организовал банду, которая выбивала деньги.

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