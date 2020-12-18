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18 декабря 2020, 21:00 194

Население Украины сократилось на 232 тыс. за десять месяцев - Госстат

18 декабря 2020, 21:00 194
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По состоянию на 1 ноября 2020-го нас – менее 42 миллионов
По состоянию на 1 ноября 2020-го нас – менее 42 миллионов
Фото из открытых источников
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Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составляет 41 млн 670,8 тысяч человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. человек (0,55%).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на экспресс-выпуск Государственной службы статистики Украины.

Госстат информирует, что превышение количества умерших над количеством живорожденных остается существенным: на 100 умерших приходится 51 живородженный.

По данным Госстата, за первые десять месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тыс. человек (за тот же период прошлого года - 262,3 тыс.), умерли - 485,7 тыс. человек, из них 1,6 тыс. детей в возрасте до 1 года (за тот же период прошлого года - 486,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно).

Кроме того, в Украине за этот же период зафиксирован отрицательный миграционный прирост населения на 6,9 тыс. лиц (за первые десять месяцев 2019 года - 12 тыс.).

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда власть начнет подготовку к Всеукраинской переписи населения.

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