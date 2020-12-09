10:51  09 декабря
Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги
10:34  09 декабря
В нескольких регионах Украины шахтеры вышли на забастовку
11:36  09 декабря
Комитет Рады рассмотрит госбюджет-2021 на следующей неделе
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2020, 11:41 82

В правительстве определились, когда проведут перепись населения

09 декабря 2020, 11:41 82
Читайте також українською мовою
На это нужно 7,260 млрд грн
На это нужно 7,260 млрд грн
Фото: КМУ
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров планирует установить срок проведения Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Документ подготовила Государственная служба статистики.

Проект распоряжения правительства вынесен на заседание 9 декабря, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения в 2023 году Всеукраинской переписи населения", - говорится в документе.

По предварительным расчетам, на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовительных работ к Всеукраинской переписи населения, его проведением, обработкой, обобщением и распространением его результатов, в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь свыше 98 тысяч временных работников.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в Украине последняя Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году. За это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.

Напомним, в правительстве хотят пересчитать население Крыма и ОРДЛО с помощью спутника.

Кабмин Украина украинцы перепись населения правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Николаевский облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Сумской облсовет
Все публикации »
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »