В правительстве определились, когда проведут перепись населения

На это нужно 7,260 млрд грн

На это нужно 7,260 млрд грн

Фото: КМУ

Проект распоряжения правительства вынесен на заседание 9 декабря, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения в 2023 году Всеукраинской переписи населения", - говорится в документе.

По предварительным расчетам, на выполнение комплекса работ, связанных с завершением подготовительных работ к Всеукраинской переписи населения, его проведением, обработкой, обобщением и распространением его результатов, в 2020-2023 годах необходимо 7,260 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь свыше 98 тысяч временных работников.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в Украине последняя Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году. За это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.

Напомним, в правительстве хотят пересчитать население Крыма и ОРДЛО с помощью спутника.