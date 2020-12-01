Законопроект о кассовых аппаратах отправили на доработку - Разумков

Рада планирует принять его до конца дня

Рада планирует принять его до конца дня

Фото: из открытых источников

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету доработать законопроект относительно урегулирования вопроса внедрения РРО для предпринимателей, чтобы Рада могла принять этот законопроект уже на заседании 1 декабря.

Об этом спикер сообщил на заседании Рады по результатам совещания с руководителями депутатских фракций и групп, передает RegioNews.

Я даю поручение профильному комитету безотлагательно собраться и, исходя из тех законопроектов, которые зарегистрированы, разработать дополнительный законопроект для урегулирования того кризиса, который мы, к сожалению, с вами наблюдаем уже не первый день на улице, связаный с урегулированием вопроса ФЛП", - сказал Разумков.

Он добавил, что все необходимые материалы и предварительные договоренности относительно законопроекта депутатскими фракциями и группами согласовано.

Напомним, сегодня в Киеве под Радой проходит бессрочная акция протеста предпринимателей против фискализации. На митинг пришли несколько тысяч человек, они перекрыли улицу Грушевского.