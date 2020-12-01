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01 декабря 2020, 16:02 5

Рада "завернула" законопроект Зеленского об "инвестиционных нянях"

01 декабря 2020, 16:02 5
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Документ направили на повторное второе чтение
Документ направили на повторное второе чтение
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Верховная Рада направила на повторное второе чтение законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор документа - президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Во втором чтении за него проголосовали 40 парламентариев, а направление на доработку поддержали 245 нардепов.

Закон предусматривал поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Они получат прямой договор с правительством.

В соответствии с проектом, общий объем господдержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30 процентов планового объема значительных инвестиций за инвестпроектом.

Напомним, 21 июля парламент принял за основу законопроект об "инвестиционных нянях".

Украина Верховная Рада президент инвестиции парламент
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