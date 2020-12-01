Рада "завернула" законопроект Зеленского об "инвестиционных нянях"
Верховная Рада направила на повторное второе чтение законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор документа - президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Во втором чтении за него проголосовали 40 парламентариев, а направление на доработку поддержали 245 нардепов.
Закон предусматривал поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Они получат прямой договор с правительством.
В соответствии с проектом, общий объем господдержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30 процентов планового объема значительных инвестиций за инвестпроектом.
Напомним, 21 июля парламент принял за основу законопроект об "инвестиционных нянях".