Рада "завернула" законопроект Зеленского об "инвестиционных нянях"

Документ направили на повторное второе чтение

Документ направили на повторное второе чтение

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Во втором чтении за него проголосовали 40 парламентариев, а направление на доработку поддержали 245 нардепов.

Закон предусматривал поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Они получат прямой договор с правительством.

В соответствии с проектом, общий объем господдержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30 процентов планового объема значительных инвестиций за инвестпроектом.

Напомним, 21 июля парламент принял за основу законопроект об "инвестиционных нянях".