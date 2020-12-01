Под Радой произошли столкновения между предпринимателями и полицией

Общеукраинская тенденция, согласно которой на выборах мэров в основном побеждают действующие городские головы, продолжилась и в Николаеве, где большинство голосов получил старый-новый градоначальник

Николаев после выборов: как и с кем Сенкевичу снова придется договариваться уже в новом горсовете

01 декабря 2020

"Большое строительство" на Волыни: как Коломойский с Палицей и Ермак с Тимошенко поделят программу Зеленского

Ноябрь войдет в историю того, как подчиненные Владимира Зеленского в Волынской области смогли помочь заработать за два дня десятки миллионов гривен за счет бюджета и программы президента «Большое стро...