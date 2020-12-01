Под Радой произошли столкновения между предпринимателями и полицией
Предприниматели блокируют все выходы из Рады
Предприниматели блокируют все выходы из Рады
Во вторник, 1 декабря, между протестующими предпринимателями, которые вышли на митинг еще с утра, и полицией начались столкновения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страна".
Предприниматели блокируют все выходы из Рады. Полиция пытается освободить проход для депутатов. При этом организаторы акции призывают людей к мирному протесту.
Напомним, сегодня Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для предпринимателей
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