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01 декабря 2020, 16:39 5

Под Радой произошли столкновения между предпринимателями и полицией

01 декабря 2020, 16:39 5
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Предприниматели блокируют все выходы из Рады
Предприниматели блокируют все выходы из Рады
Фото: Страна
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Во вторник, 1 декабря, между протестующими предпринимателями, которые вышли на митинг еще с утра, и полицией начались столкновения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страна".

Предприниматели блокируют все выходы из Рады. Полиция пытается освободить проход для депутатов. При этом организаторы акции призывают людей к мирному протесту.

Напомним, сегодня Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для предпринимателей

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