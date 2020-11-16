В полиции отчитались о нарушениях карантина выходного дня: что известно

В Украине закрыли 1,5 тысячи заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов

В Украине закрыли 1,5 тысячи заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов

Фото: Нацполиция

Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что больше всего нарушений карантина выходного дня полицейские зафиксировали в тех регионах, где местная власть отказывалась выполнять соответствующее решение правительства, много нарушителей также было в столице и Киевской области.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла более 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов", – отметил Клименко.

По его словам, было составлено почти 2000 админпротоколов за нарушение карантина на ответственных лиц, начато 9 уголовных производств.

Клименко подчеркнул, больше всего нарушений карантина выходного дня полицейские зафиксировали в тех регионах, где местные власти официально заявили, что отказываются выполнять решение Кабмина. Это - Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области. Кроме того, также много нарушителей обнаружили в столице и Киевской области.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.