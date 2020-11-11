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11 ноября 2020, 12:59 83

Карантин выходного дня может негативно сказаться на втором туре местных выборов - КИУ

11 ноября 2020, 12:59 83
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Жесткие карантинные мероприятия в выходные дни могут значительно уменьшит явку избирателей
Фото: из открытых источников
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Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что введение карантина выходного дня может повлечь снижение или обвал явки во время второго тура местных выборов

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНИАН.

Существует очень большая вероятность того, что введение карантина выходного дня может сказаться на ходе голосования, в частности, это может вызвать снижение или даже обвал явки во время проведения выборов", - сказал Кошель.

По его словам, во время второго тура планируется работа 500 наблюдателей КИУ, а в день голосования 15 и 22 ноября будет организована работа отдельных мобильных групп наблюдателей.

Кошель напомнил, что в воскресенье, 15 ноября, второй тур выборов запланирован в семи громадах - Луцкой, Каменец-Подольской, Сумской, Краматорской, Херсонской, Одесской и Украинской. В этот день участие в выборах могут принять более 1 млн 650 тыс. избирателей, которые в целом будут голосовать на 927 участках.

Ранее сообщалось, что Кабмин обещает поддержать бизнес во время карантина выходного дня.

Кроме того, 11 ноября под зданием Кабинета Министров прошла акция протеста украинских рестораторов и предпринимателей против карантинных ограничений.

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