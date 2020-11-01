Отец председателя Львовской ОГА попал в топ-100 самых богатых украинцев

Отец чиновника Зиновий Козицкий - владелец компаний "Західнадрасервіс" и Next Bike.

Отец чиновника Зиновий Козицкий - владелец компаний "Західнадрасервіс" и Next Bike.

Фото из открытых источников

Козицкий занял 52-ю строчку в рейтинге, который составили журнал НВ и инвестиционная компания Dragon Capital

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Отец Максима Козицкого Зиновий оказался в рейтинге самых богатых украинцев впервые, его состояние оценили в 142 млн долларов.

Практически пятая часть рейтинга "100 богатейших" являются новичками: IT-бизнес, активы в online - и offline-торговле в течение года подорожали из-за карантина и распространения коронавируса.

Среди львовян, которые также в топ-100 богачей впервые - основатели IT-компании SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любинец, Тарас Вервега, Юрий Василик и Олег Денис.

Первую десятку богатейших украинцев составляют самые известные в Украине фамилии: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Вадим Новинский, Игорь Коломойский, Александр и Галина Гереги, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго и Виктор Медведчук.

Напомним, в начале этого года нардеп из Буковины выиграл в лотерею почти миллион.