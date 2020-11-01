Отец председателя Львовской ОГА попал в топ-100 самых богатых украинцев
Козицкий занял 52-ю строчку в рейтинге, который составили журнал НВ и инвестиционная компания Dragon Capital
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
Отец Максима Козицкого Зиновий оказался в рейтинге самых богатых украинцев впервые, его состояние оценили в 142 млн долларов.
Практически пятая часть рейтинга "100 богатейших" являются новичками: IT-бизнес, активы в online - и offline-торговле в течение года подорожали из-за карантина и распространения коронавируса.
Среди львовян, которые также в топ-100 богачей впервые - основатели IT-компании SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любинец, Тарас Вервега, Юрий Василик и Олег Денис.
Первую десятку богатейших украинцев составляют самые известные в Украине фамилии: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Вадим Новинский, Игорь Коломойский, Александр и Галина Гереги, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго и Виктор Медведчук.
Напомним, в начале этого года нардеп из Буковины выиграл в лотерею почти миллион.