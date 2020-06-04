Нардеп с Буковины выиграл в лотерею почти миллион
Нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк, бывший прокурор военной прокуратуры, задекларировал выигрыш в лотерею М.С.Л в размере 900 тысяч гривен
Такие данные внесены в декларацию депутата, опубликованную на сайте НАПК, пишет RegioNews.
Также депутат хранит наличкой 7,9 млн грн, а на счету в ПриватБанке у него "скромные" 107,4 тысячи грн.
В декларации нардепа также зарплата в военной прокуратуре - 297 тысяч 756 грн, зарплата депутата - 162 тысячи 56 грн, выплаты от партии "Слуга народа" для оплаты учебы – 32,5 тысячи грн.
Призы в декларации Павлюка появляются не впервые. В прошлом году приз нардепа составил 322, а в позапрошлом – 160 тысяч гривен.
Павлюк – не первый нардеп-везунчик. В 2017 году Олег Ляшко задекларировал более полумиллиона гривен выиграша в лотерею. При этом везло "в три захода". Сначала он выиграл почти 284, потом 134 и наконец еще 153 тысячи гривен.
По данному факту НАБУ провело досудебное расследование.
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