В Украине выставили на продажу уже седьмой спиртзавод
Фонд государственного имущества объявил о проведении седьмого аукциона объектов спиртовой отрасли
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".
Отмечается, что речь идет о Лужанском МПД (объект ГП "Укрспирт"). Аукцион по его продаже состоится 29 октября 2020 года. Стартовая цена - 17,3 млн грн.
Лужанское МПД размещено в Черновицкой области и выставлено на приватизационный аукцион седьмым из перечня объектов ГП "Укрспирт".
Подробную информацию о данном объекте можно получить по ссылке.
Торги пройдут на площадке Prozorro.Продажи.
Напомним, на прошлой неделе Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион Бершадский и Суходольский спиртзаводы государственного предприятия "Укрспирт" по стартовым ценам 19,8 и 21,6 млн грн соответственно.