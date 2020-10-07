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07 октября 2020, 14:52 6

В Украине выставили на продажу уже седьмой спиртзавод

07 октября 2020, 14:52 6
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Речь идет о Лужанском МПД, что в Черновицкой области
Речь идет о Лужанском МПД, что в Черновицкой области
Фото: УНИАН
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Фонд государственного имущества объявил о проведении седьмого аукциона объектов спиртовой отрасли

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

Отмечается, что речь идет о Лужанском МПД (объект ГП "Укрспирт"). Аукцион по его продаже состоится 29 октября 2020 года. Стартовая цена - 17,3 млн грн.

Лужанское МПД размещено в Черновицкой области и выставлено на приватизационный аукцион седьмым из перечня объектов ГП "Укрспирт".

Подробную информацию о данном объекте можно получить по ссылке.

Торги пройдут на площадке Prozorro.Продажи.

Напомним, на прошлой неделе Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион Бершадский и Суходольский спиртзаводы государственного предприятия "Укрспирт" по стартовым ценам 19,8 и 21,6 млн грн соответственно.

Украина аукцион Укрспирт продажа Завод
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