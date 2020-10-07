В Украине выставили на продажу уже седьмой спиртзавод

Речь идет о Лужанском МПД, что в Черновицкой области

Речь идет о Лужанском МПД, что в Черновицкой области

Фото: УНИАН

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

Отмечается, что речь идет о Лужанском МПД (объект ГП "Укрспирт"). Аукцион по его продаже состоится 29 октября 2020 года. Стартовая цена - 17,3 млн грн.

Лужанское МПД размещено в Черновицкой области и выставлено на приватизационный аукцион седьмым из перечня объектов ГП "Укрспирт".

Подробную информацию о данном объекте можно получить по ссылке.

Торги пройдут на площадке Prozorro.Продажи.

Напомним, на прошлой неделе Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион Бершадский и Суходольский спиртзаводы государственного предприятия "Укрспирт" по стартовым ценам 19,8 и 21,6 млн грн соответственно.