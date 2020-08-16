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"Укрспирт" планируют продать за 2,5 миллиарда гривен
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16 августа 2020, 10:48 2

"Укрспирт" планируют продать за 2,5 миллиарда гривен

16 августа 2020, 10:48 2
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Фото: УП
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Общая стоимость 41 завода госкомпании "Укрспирт" может достигнуть 2-2,5 миллиарда гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Первый деловой телеканал.

В самой компании "Укрспирт" уточнили, что правительство утвердило проект развития спиртовой отрасли до 2023 года. Это стало последним преодолением сложностей для продажи.

Уже через месяц Фонд гарантирования вкладов сможет выставить первый завод на продажу.

Стоит отметить, что на балансе государственного предприятия — 80 спиртовых заводов, из которых 41 принадлежат госпредприятию "Укрспирт", а остальные государственному концерну "Укрспирт".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что планируется получить около одного миллиарда долларов поступлений в госбюджет от большой приватизации.

приватизация аукцион Укрспирт продажа Завод
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