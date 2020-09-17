Фонд госимущества выставил на продажу еще один завод "Укрспирта"

Завод находится в Харьковской области

Завод находится в Харьковской области

Фото: из открытых источников

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении аукциона по приватизации Артемовского спиртзавода, который входит в структуру собственности "Укрспирта".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта", передает RegioNews.

По данным ведомства, стартовая цена завода на аукционе по приватизации составляет 29,6 миллиона гривен.

Он состоится 20 октября 2020 года. Имущественный комплекс завода находится в Мерефе Харьковской области.

Аукцион будет проходить на платформе электронных торгов Prozorro. Подробную информацию об этом объекте можно получить по ссылке", - говорится в сообщении.

В Укрспирте добавили, что единственной возможностью стать участником рынка спирта в Украине до 1 июля 2021 года является приобретение объекта спиртовой отрасли.

Напомним, Фонд госимущества анонсировал начало продажи спиртзаводов, первый аукцион состоится 15 октября.