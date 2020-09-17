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17 сентября 2020, 16:25 6

Фонд госимущества выставил на продажу еще один завод "Укрспирта"

17 сентября 2020, 16:25 6
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Завод находится в Харьковской области
Завод находится в Харьковской области
Фото: из открытых источников
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Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении аукциона по приватизации Артемовского спиртзавода, который входит в структуру собственности "Укрспирта".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта", передает RegioNews.

По данным ведомства, стартовая цена завода на аукционе по приватизации составляет 29,6 миллиона гривен.

Он состоится 20 октября 2020 года. Имущественный комплекс завода находится в Мерефе Харьковской области.

Аукцион будет проходить на платформе электронных торгов Prozorro. Подробную информацию об этом объекте можно получить по ссылке", - говорится в сообщении.

В Укрспирте добавили, что единственной возможностью стать участником рынка спирта в Украине до 1 июля 2021 года является приобретение объекта спиртовой отрасли.

Напомним, Фонд госимущества анонсировал начало продажи спиртзаводов, первый аукцион состоится 15 октября.

приватизация Фонд госимущества аукцион Укрспирт Завод
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