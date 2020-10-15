Мэру Николаева не хватает 2 млн гривен на организацию местных выборов
Средства нужны для покупки средств индивидуальной защиты
Средства нужны для покупки средств индивидуальной защиты
Городской голова Николаева Александр Сенкевич во время заседания исполкома горсовета заявил, что городу необходимо еще 2 млн гривен дополнительных средств на проведение местных выборов.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Depo.Николаев.
Средства будут привлечены из резервного фонда городского бюджета и направлены на обеспечение избирательных участков всеми необходимыми средствами защиты из-за ситуации с коронавирусом", - сообщил Александр Сенкевич.
По его словам, по этому поводу будет проведено в телефонном режиме дополнительное заседание исполкома горсовета.
Ранее сообщалось, что Нацполиция может ловить кандидатов на подкупе избирателей с помощью "тайных агентов".
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