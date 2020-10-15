Мэру Николаева не хватает 2 млн гривен на организацию местных выборов

Средства нужны для покупки средств индивидуальной защиты

Средства нужны для покупки средств индивидуальной защиты

Фото: из открытых источников

Городской голова Николаева Александр Сенкевич во время заседания исполкома горсовета заявил, что городу необходимо еще 2 млн гривен дополнительных средств на проведение местных выборов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Depo.Николаев.

Средства будут привлечены из резервного фонда городского бюджета и направлены на обеспечение избирательных участков всеми необходимыми средствами защиты из-за ситуации с коронавирусом", - сообщил Александр Сенкевич.

По его словам, по этому поводу будет проведено в телефонном режиме дополнительное заседание исполкома горсовета.

Ранее сообщалось, что Нацполиция может ловить кандидатов на подкупе избирателей с помощью "тайных агентов".