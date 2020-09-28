На Львовской таможне разоблачили схему импорта грузовиков на 40 миллионов
Чиновники Львовской таможни совместно с предпринимателями и таможенными брокерами организовали схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, отдельно ввозились различные части транспортных средств, в частности, через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто - грузовики.
При этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов.
Это позволило противоправно ввезти автомобили на таможенную территорию Украины и в дальнейшем в более чем 10 раз уменьшить уплату обязательных таможенных платежей. Ориентировочно, таким образом бюджет недополучил 17 млн грн налогов и таможенных платежей", - сообщили правоохранители.
Сегодня, 28 сентября во время обысков правоохранителями были изъяты документы, носители, черновые записи и денежные средства в сумме более 1 млн грн.
На 37 грузовых автомобилей судом наложен арест с запретом ими распоряжаться.
Напомним, на Прикарпатье чиновника ОГА подозревают в хищении денег на строительстве больницы, он подписал соответствующие акты приема строительных работ.