16:16  28 сентября
Кабмин планирует поднять зарплаты госслужащим
17:08  28 сентября
Кандидатом в мэры Луцка от "Слуги народа" зарегистрировано Романа Боднарука
18:23  28 сентября
В зоне ООС с начала суток зафиксировали один вражеский обстрел
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2020, 17:24 3

Глава "Укрзализныци" будет бороться с воровством публично

28 сентября 2020, 17:24 3
Читайте також українською мовою
По его словам, очень много дизтоплива воруют на перегонах и станциях
По его словам, очень много дизтоплива воруют на перегонах и станциях
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил о намерении бороться с бытовыми кражами и хищениями открыто.

Как сообщает RegioNews, об этом топ-менеджер сказал в интервью "Экономической правде".

"Ко всем злоупотреблениям и махинациям должна быть нулевая толерантность. Даже в бытовых кражах", — отметил Жмак.

По его словам, очень много дизтоплива воруют на перегонах и станциях.

"Есть группы, которые мы уже разоблачили, занимаются сливом дизельного топлива в канистры, а потом просто выбрасывают их на ходу поезда. Технологически нельзя стать и сливать топливо вот просто так. Сейчас одна из задач, которую я поставил – это оснастить все поезда (GPS маяками, — ред.), чтобы мы понимали, где он есть", — сказал Жмак.

Он отметил, что в планах есть внедрение интерактивной карты движения поездов.

"Мы внедрим интерактивную карту движения и я буду, сидя у себя в кабинете, вот на этом экране все видеть", — добавил глава "УЗ".

Напомним, на прошлой неделе в СБУ разоблачили схемы во время контейнерных перевозок на железной дороге.

Украина Укрзализныця воровство деньги коррупция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Киеве
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »