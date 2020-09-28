Глава "Укрзализныци" будет бороться с воровством публично

По его словам, очень много дизтоплива воруют на перегонах и станциях

По его словам, очень много дизтоплива воруют на перегонах и станциях

Фото из открытых источников

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил о намерении бороться с бытовыми кражами и хищениями открыто.

Как сообщает RegioNews, об этом топ-менеджер сказал в интервью "Экономической правде". "Ко всем злоупотреблениям и махинациям должна быть нулевая толерантность. Даже в бытовых кражах", — отметил Жмак. По его словам, очень много дизтоплива воруют на перегонах и станциях. "Есть группы, которые мы уже разоблачили, занимаются сливом дизельного топлива в канистры, а потом просто выбрасывают их на ходу поезда. Технологически нельзя стать и сливать топливо вот просто так. Сейчас одна из задач, которую я поставил – это оснастить все поезда (GPS маяками, — ред.), чтобы мы понимали, где он есть", — сказал Жмак. Он отметил, что в планах есть внедрение интерактивной карты движения поездов. "Мы внедрим интерактивную карту движения и я буду, сидя у себя в кабинете, вот на этом экране все видеть", — добавил глава "УЗ". Напомним, на прошлой неделе в СБУ разоблачили схемы во время контейнерных перевозок на железной дороге.

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