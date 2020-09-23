На Львовщине создадут новый национальный парк "Королевские бескиды"
На сегодняшнем заседании правительство одобрило проект Указа Президента Украины о создании нового природного парка - "Королевские Бескиды" на территории Старосамборского района Львовской области площадью 8997 гектаров.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Парк будет находиться в управлении Минприроды, правительство должно обеспечить дальнейшее функционирование парка как объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения", - отметил Василий Мокан.
Cтворення національного природного парку На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив проєкт Указу Президента України...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 23 вересня 2020 р.
Напомним, на Одесчине в национальном парке "Тузловские лиманы" высохли 5 из 13 лиманов .