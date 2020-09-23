На Львовщине создадут новый национальный парк "Королевские бескиды"

Он будет располагаться на территории Старосамборского района

Он будет располагаться на территории Старосамборского района

Фото: Facebook

На сегодняшнем заседании правительство одобрило проект Указа Президента Украины о создании нового природного парка - "Королевские Бескиды" на территории Старосамборского района Львовской области площадью 8997 гектаров.

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