Россия опровергла заявление Зеленского о согласии на участие в нормандском саммите

В МИД России заявили, что Москва не готова к нормандскому саммиту

В МИД России заявили, что Москва не готова к нормандскому саммиту

Фото: 112 канал

В России считают, что оснований для проведения нового саммита в нормандском формате нет.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеканал ICTV.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что все лидеры дали согласие на переговоры, которые могут состояться после второй встречи их помощников.

Это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в минувшую пятницу Дмитрий Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет, – отметил российский дипломат.

Напомним, во время сегодняшнего официального визита в Австрию президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит лидеров стран "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России. По его словам, согласие на проведение саммита дали все четверо лидеров стран-участниц четверки.