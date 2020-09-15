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15 сентября 2020, 16:15 6

Фонд госимущества анонсировал начало продажи спиртзаводов

15 сентября 2020, 16:15 6
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Первый аукцион состоится 15 октября
Первый аукцион состоится 15 октября
Фото: flickr
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Фонд государственного имущества объявил о начале масштабной приватизации государственных предприятий спиртовой отрасли.

Об этом в Facebook сообщил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко, передает RegioNews.

Начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта - больше не украинская реальность", - написал Сенниченко.

По его словам, на первом аукционе планируют продать ГП "Немировский спиртовой завод", который находится в Винницкой области.

Сенниченко добавил, что 12 августа Кабмин утвердил необходимую для этого программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

График аукционов будет достаточно плотным - по два в неделю. Первый состоится уже 15 октября, ровно за месяц от сегодняшнего объявления", - добавил он.

По словам чиновника, стартовая цена на спиртзаводы определена по итогам проведенной инвентаризации.

Напомним, в Украине планируют приватизировать 78 спиртзаводов, доступ к приватизационным аукционам будут иметь отечественные и зарубежные инвесторы.

Кабинет Министров одобрил программу приватизации спиртзаводов, ее планируют реализовать до 2024 года.

Фонд госимущества спиртзавод приватизация Винницкая область Кабмин
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