Фонд госимущества анонсировал начало продажи спиртзаводов

Первый аукцион состоится 15 октября

Первый аукцион состоится 15 октября

Фото: flickr

Об этом в Facebook сообщил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко, передает RegioNews.

Начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли. Государственная монополия на производство спирта - больше не украинская реальность", - написал Сенниченко.

По его словам, на первом аукционе планируют продать ГП "Немировский спиртовой завод", который находится в Винницкой области.

Сенниченко добавил, что 12 августа Кабмин утвердил необходимую для этого программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

График аукционов будет достаточно плотным - по два в неделю. Первый состоится уже 15 октября, ровно за месяц от сегодняшнего объявления", - добавил он.

По словам чиновника, стартовая цена на спиртзаводы определена по итогам проведенной инвентаризации.

Напомним, в Украине планируют приватизировать 78 спиртзаводов, доступ к приватизационным аукционам будут иметь отечественные и зарубежные инвесторы.

Кабинет Министров одобрил программу приватизации спиртзаводов, ее планируют реализовать до 2024 года.