Фонд держмайна анонсував початок продажу спиртзаводів

Перший аукціон відбудеться 15 жовтня

Перший аукціон відбудеться 15 жовтня

Фото: flickr

Про це у Facebook повідомив голова Фонду Дмитро Сенниченко, передає RegioNews.

Розпочинається масштабна приватизація держпідприємств спиртової галузі. Державна монополія на виробництво спирту – більше не українська реальність”, - написав Сенниченко.

За його словами, на першому аукціоні планують продати ДП "Немирівський спиртовий завод", який знаходиться у Вінницькій області.

Сенниченко додав, що 12 серпня Кабмін затвердив необхідну для цього Програму реформування і розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки.

Графік аукціонів буде досить щільним – по два в тиждень. Перший відбудеться уже 15 жовтня, рівно за місяць від сьогоднішнього оголошення”, - додав він.

За словами чиновника, стартова ціна на спиртзаводи визначена за підсумками проведеної інвентаризації.

Нагадаємо, в Україні планують приватизувати 78 спиртзаводів, доступ до приватизаційних аукціонів матимуть вітчизняні і закордонні інвестори.

Кабінет Міністрів схвалив програму приватизації спиртзаводів, її планують реалізувати до 2024 року.