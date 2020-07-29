В Украине планируют приватизировать 78 спиртзаводов

Доступ к приватизационным аукционам будут иметь отечественные и зарубежные инвесторы

Доступ к приватизационным аукционам будут иметь отечественные и зарубежные инвесторы

Фото: BezTabu

В Украине готовится большой перечень объектов, которые должны быть проданы с аукционов до конца текущего года. Первые аукционы пройдут в начале осени.

Об этом рассказал Тарас Елейко, заместитель председателя Фонда госимущества, передает RegioNews со ссылкой на Страна.иа.

Сейчас мы готовим к приватизации спиртзаводы – суммарно их 78 во всей стране. В начале осени пройдут первые аукционы по спиртозаводам. Стартовые цены будут сформированы на уровне балансовых стоимостей. Но с точки зрения рынка это будут интересные цены. Равный доступ имеют как украинские, так и зарубежные инвесторы", – сообщил Елейко.

По его словам, ФГИУ надеется, что приватизация спиртзаводов увеличит экспортный потенциал Украины, потому что мощностей по производству спирта больше, чем Украина может потребить.

Напомним, сегодня премьер Денис Шмигаль сообщил, что бюджет получит около 1 миллиарда гривен от большой приватизации.