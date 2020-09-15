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15 сентября 2020, 12:46 5

Арахамия снова заговорил о кадровых изменениях в Кабмине

15 сентября 2020, 12:46 5
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По его словам, министр Марченко останется пока в правительстве
По его словам, министр Марченко останется пока в правительстве
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К местным выборам в Украине может наблюдаться незначительное изменение в составе Кабинета министров.

Об этом сказал журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

По его словам, "к местным выборам, возможно, как минимум один человек уйдет". В то же время он не уточнил, о ком из министров идет речь. При этом Арахамия заверил, что "господин Марченко (министр финансов Сергей Марченко, — ред.) не под угрозой".

Он отметил, что те представители рабочей группы, которые готовили законопроект государственного бюджета на 2021 год, должны работать и отвечать за подготовленный документ.

По словам Арахамии, если поменять состав Кабмина, новые люди, которые придут на правительственные должности, будут говорить, что этот проект бюджета — ответственность предшественников, и никто не будет нести ответственности за подготовленный проект.

Как известно, ранее в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине.

Также было названо министров, которых скоро могут отправить в отставку.

Впоследствии президент Владимир Зеленский выразил сомнение в необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время.

министр Кабмин правительство Украина Слуга народа
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