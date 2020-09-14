Власть обещает не повышать налоги для ФЛП в 2021 году
Ведомство имеет другие источники для наполнения доходной части бюджета
Ведомство имеет другие источники для наполнения доходной части бюджета
Министерство финансов не планирует повышать налоги для физических лиц-предпринимателей, однако имеет другие источники для наполнения доходной части бюджета.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время брифинга, информирует RegioNews.
"Налоги для ФЛП поднимать не планируем. Средства — это борьба с теневыми схемами на налоговой таможни, а также повышения эффективности ее работы. На протяжении последних месяцев является существенное повышение эффективности по НДС”, — рассказал Марченко.
Он сказал, что эта практика, "если она будет продолжена в следующем году, даст возможность обеспечить необходимые доходные источники".
Напомним, ранее Марченко заявил, что Фонда борьбы с COVID-19 в следующем году не будет.
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