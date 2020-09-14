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14 сентября 2020, 16:41 2

Власть обещает не повышать налоги для ФЛП в 2021 году

14 сентября 2020, 16:41 2
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Ведомство имеет другие источники для наполнения доходной части бюджета
Ведомство имеет другие источники для наполнения доходной части бюджета
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Министерство финансов не планирует повышать налоги для физических лиц-предпринимателей, однако имеет другие источники для наполнения доходной части бюджета.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время брифинга, информирует RegioNews.

"Налоги для ФЛП поднимать не планируем. Средства — это борьба с теневыми схемами на налоговой таможни, а также повышения эффективности ее работы. На протяжении последних месяцев является существенное повышение эффективности по НДС”, — рассказал Марченко.

Он сказал, что эта практика, "если она будет продолжена в следующем году, даст возможность обеспечить необходимые доходные источники".

Напомним, ранее Марченко заявил, что Фонда борьбы с COVID-19 в следующем году не будет.

Минфин бюджет бюджетные деньги Кабмин правительство
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