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Взыскание $350 млн с "Приватбанка" в пользу Суркисов приостановили: решение ВСУ
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09 сентября 2020, 14:28 9

Взыскание $350 млн с "Приватбанка" в пользу Суркисов приостановили: решение ВСУ

09 сентября 2020, 14:28 9
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Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя
Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя
Фото из открытых источников
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Верховный Суд постановил приостановить выполнение определения о взыскании $350 млн с государственного "Приватбанка" в пользу семьи Суркисов, вынесенного Печерским судом Киева.

Об этом сообщается на сайте суда, передает RegioNews.

"Коллегия судей удовлетворила ходатайство АО КБ "Приватбанк" и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу", - говорится в сообщении.

Удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ "Приватбанк" денежных средств в сумме 347 млн ​​долларов США.

"Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения возврата исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным Судом", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "Приватбанку" о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что решение о взыскании с "ПриватБанка" 9 млрд грн в пользу "офшорок" Суркисов принято с нарушением норм.

Также сообщалось, что Минюст подаст жалобу на судью Вовка.

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