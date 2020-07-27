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27 июля 2020, 18:56 1

Рынок газа для населения в Украине заработает с 1 августа

27 июля 2020, 18:56 1
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Поставщиком последней надежды на рынке будет выступать "Нафтогаз Украины"
Поставщиком последней надежды на рынке будет выступать "Нафтогаз Украины"
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Министерство энергетики допускает отмену ограничения в 60 дней для работы бытовых потребителей с поставщиком последней надежды (ПНН) на рынке газа.

Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С 1 августа все бытовые потребители находятся в рынке, и чтоб было бесперебойное газоснабжение, и мы не заставляли их искать себе поставщика, они могут брать газ у ППН, и предусматривается, что именно для бытового сектора через изменения законодательства могут быть отменены эти 60 дней", – отметила Буславец.

При этом она напомнила, что наценка победителя конкурса по отбору ППН (ГК "Нафтогаз Украины") нулевая, назвав это "победой", в том числе и в связи с планами по снятию временных ограничений для поставок газа ППН населению.

Поставщик последней надежды, он с нулевой наценкой, выбирается на три года. И это, прежде всего, защита наших бытовых потребителей", – подчеркнула и.о. министра.

В то же время Буславец отметила, что для промышленных потребителей временное ограничение в 60 дней по работе с ППН останется.

Как сообщалось, Кабмин утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

Минэнергетики определило компанию победителем конкурса, ценовое предложение которого составило 2 711,86 грн за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%.

Согласно действующим правилам, ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса.

Напомним, рынок газа и рыночные цены являются одним из условий, поставленных МВФ для получения Украиной нового транша.

газ население цена рынок Ольга Буславец
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