За пять месяцев 2020-го население Украины сократилось более чем на 100 тысяч человек
Украинцев уже менее 42 милиионов
Украинцев уже менее 42 милиионов
Численность населения Украины на 1 июня составила 41 тысячу 785 тысяч человек. В период с января по май оно сократилось более чем на 100 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, пишет RegioNews.
Согласно данным, численность населения в Украине по оценке на 1 июня 2020 года составила 41 785,8 тысяч человек. На протяжении января-мая 2020 года численность населения сократилась на 116,7 тысяч человек.
Кроме того, существенным остается превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.
Напомним, население Украины за четыре месяца уменьшилось почти на 100 тысяч - Госстат.
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