За пять месяцев 2020-го население Украины сократилось более чем на 100 тысяч человек

Украинцев уже менее 42 милиионов

Украинцев уже менее 42 милиионов

Фото: flickr

Численность населения Украины на 1 июня составила 41 тысячу 785 тысяч человек. В период с января по май оно сократилось более чем на 100 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, пишет RegioNews.

Согласно данным, численность населения в Украине по оценке на 1 июня 2020 года составила 41 785,8 тысяч человек. На протяжении января-мая 2020 года численность населения сократилась на 116,7 тысяч человек.

Кроме того, существенным остается превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.

Напомним, население Украины за четыре месяца уменьшилось почти на 100 тысяч - Госстат.