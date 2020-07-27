Ринок газу для населення в Україні запрацює з 1 серпня

Постачальником останньої надії на ринку буде виступати "Нафтогаз України"

Постачальником останньої надії на ринку буде виступати "Нафтогаз України"

Міністерство енергетики допускає скасування обмеження в 60 днів для роботи побутових споживачів з постачальником останньої надії (ПОН) на ринку газу.

Про це повідомила в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

З 1 серпня всі побутові споживачі перебувають на ринку, і щоб було безперебійне газопостачання, і ми не змушували їх шукати собі постачальника, вони можуть брати газ у ПОН, і передбачається, що саме для побутового сектору через зміни законодавства можуть бути скасовані ці 60 днів", – зазначила Буславець.

При цьому вона нагадала, що націнка переможця конкурсу з відбору ПОН (ДК "Нафтогаз України") нульова, назвавши це "перемогою", в тому числі і у зв'язку з планами щодо зняття тимчасових обмежень для поставок газу ПОН населенню.

Постачальник останньої надії, він з нульовою націнкою, обирається на три роки. І це, насамперед, захист наших побутових споживачів", – підкреслила в.о. міністра.

У той же час Буславець зазначила, що для промислових споживачів тимчасове обмеження у 60 днів по роботі з ПОН залишиться.

Як повідомлялося, Кабмін затвердив ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" (ПОН) на ринку природного газу для населення терміном на три роки як переможця конкурсу.

Міненергетики визначило компанію переможцем конкурсу, цінова пропозиція якого склала 2 711,86 грн за тисячу кубометрів з ПДВ з націнкою 0%.

Згідно з діючими правилами, ПОН зобов'язаний протягом 60 днів постачати газ споживачу, якщо той залишився без постачальника цього ресурсу.

Нагадаємо, ринок газу і ринкові ціни є одним з умов, поставлених МВФ для отримання Україною нового траншу.