Шмыгаль назвал новые требования МВФ для Украины
Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что Совет МВФ определится с траншем для Украины в ближайшее время, а также он назвал новые требования для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by.
Об этом он рассказал на заседании правительства, передает RegioNews.
До 10 июня пройдет заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша общей суммой 5 млрд долларов", - сообщил премьер.
Шмыгаль отметил, что первый транш Украина ожидает получить в июне, его размер составит 1,9 млрд долларов, а на осень ожидается еще 1,6 млрд долларов. По словам премьера, в следующем году Украина рассчитывает еще на 1,5 млрд долларов.
Кроме того, по его словам, в меморандуме прописаны "маяки", необходимые для успешной жизни Украины.
Так, в число требований МВФ входят:
- прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;
- усиление корпоративного управления госпредприятий;
- усиление и независимость Антимонопольного комитета;
- реформа таможни и налоговой;
- сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";
- приведение цены на газ для населения до рыночного уровня (Шмыгаль считает, что в краткосрочной перспективе это приведет к их снижению).
"Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране", - сообщил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов США. Программа рассчитана на 18 месяцев.
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