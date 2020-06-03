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Шмыгаль назвал новые требования МВФ для Украины
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03 июня 2020, 14:13 7

Шмыгаль назвал новые требования МВФ для Украины

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03 июня 2020, 14:13 7
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В МВФ определятся с траншем для Украины до 10 июня
Фото: Facebook
В МВФ определятся с траншем для Украины до 10 июня

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что Совет МВФ определится с траншем для Украины в ближайшее время, а также он назвал новые требования для Украины, выполнение которых необходимо для сотрудничества по новой программе stand-by.

Об этом он рассказал на заседании правительства, передает RegioNews.

До 10 июня пройдет заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша общей суммой 5 млрд долларов", - сообщил премьер.

Шмыгаль отметил, что первый транш Украина ожидает получить в июне, его размер составит 1,9 млрд долларов, а на осень ожидается еще 1,6 млрд долларов. По словам премьера, в следующем году Украина рассчитывает еще на 1,5 млрд долларов.

Кроме того, по его словам, в меморандуме прописаны "маяки", необходимые для успешной жизни Украины.

Так, в число требований МВФ входят:

  • прозрачность работы государственных банков и государственных предприятий;
  • усиление корпоративного управления госпредприятий;
  • усиление и независимость Антимонопольного комитета;
  • реформа таможни и налоговой;
  • сохранение принципа "деньги ходят за пациентом";
  • приведение цены на газ для населения до рыночного уровня (Шмыгаль считает, что в краткосрочной перспективе это приведет к их снижению).

"Это вещи, которые Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни и успешной стране", - сообщил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов США. Программа рассчитана на 18 месяцев.


финансирование МВФ бюджет Денис Шмыгаль правительство
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