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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 июля 2020, 17:10 4

Кабмин выделил почти 2 миллиарда гривен на развитие регионов

08 июля 2020, 17:10 4
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Также были выделены средства на закупку оборудования для районных больниц
Также были выделены средства на закупку оборудования для районных больниц
Фото: Кабмин
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8 июля Кабинет министров принял решение о выделении 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов.

Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Эти средства будут направлены на нужды людей. Это, в частности установление освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и многое другое. Средства по этой программе нам удалось сохранить при принятии изменений в Госбюджет", - сказал Шмыгаль.

Он поручил министру регионального развития вместе с Минфином проконтролировать, чтобы эти проекты были профинансированы и реализованы вовремя.

Также правительство выделило для Министерства здравоохранения 5,3 миллиарда на закупку оборудования для районных больниц.

Принятие решения правительства позволит выделить Министерству здравоохранения средства для закупки оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах. Речь идет о районных больницах", - сообщает правительственный портал.

Речь идет о закупке компьютерных томографов, ангиографов и эндоскопического оборудования.

Напомним, Шмыгаль заявил, что деньги для пострадавших от пожаров на Луганщине выделят из резервного фонда.

Кабмин развитие бюджет заседание Денис Шмыгаль регионы
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