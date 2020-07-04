Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 914 новых случаев заболевания
По состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждено 47 677 случаев COVID-19, за сутки зафиксировано 914 новых больных.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
С начала эпидемии от COVID-19 умерли 1227 пациентов, 21 155 больных выздоровели.
Количество активных больных составляет 25 295 человек. Наибольшее количество активных заболевших зарегистрировано в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.
В больницах находятся 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. За сутки исследовано 11825 образцов методом ПЦР.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Винницкая обл. - 1936 (1296 выздоровели)
Волынская обл. - 2663 (801 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1110 (959 выздоровели)
Донецкая обл. - 599 (173 выздоровели)
Житомирская обл. - 1447 (950 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3214 (999 выздоровели)
Запорожская обл. - 588 (444 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2598 (1129 выздоровели)
г. Киев - 5465 (1769 выздоровели)
Киевская обл. - 2747 (1503 выздоровели)
Кировоградская обл. - 657 (559 выздоровели)
Луганская обл. - 84 (61 выздоровел)
Львовская обл. - 6059 (890 выздоровели)
Николаевская обл. - 455 (293 выздоровели)
Одесская обл. - 1835 (822 выздоровели)
Полтавская обл. - 322 (274 выздоровели)
Ровенская обл. - 4041 (2016 выздоровели)
Сумская обл. - 308 (247 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2025 (1230 выздоровели)
Харьковская обл. - 2311 (1188 выздоровели)
Херсонская обл. - 196 (181 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 828 (589 выздоровели)
Черкасская обл. - 657 (517 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4972 (2120 выздоровели)
Черниговская обл. - 560 (145 выздоровели).
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Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 июля было зафиксировано 889 новых случаев коронавирусной болезни.