Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 914 новых случаев заболевания

21155 пациентов выздоровели с начала эпидемии

21155 пациентов выздоровели с начала эпидемии

Фото: flickr

По состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждено 47 677 случаев COVID-19, за сутки зафиксировано 914 новых больных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

С начала эпидемии от COVID-19 умерли 1227 пациентов, 21 155 больных выздоровели.

Количество активных больных составляет 25 295 человек. Наибольшее количество активных заболевших зарегистрировано в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях.

В больницах находятся 4247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату ИВЛ. За сутки исследовано 11825 образцов методом ПЦР.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. - 1936 (1296 выздоровели)

Волынская обл. - 2663 (801 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1110 (959 выздоровели)

Донецкая обл. - 599 (173 выздоровели)

Житомирская обл. - 1447 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3214 (999 выздоровели)

Запорожская обл. - 588 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2598 (1129 выздоровели)

г. Киев - 5465 (1769 выздоровели)

Киевская обл. - 2747 (1503 выздоровели)

Кировоградская обл. - 657 (559 выздоровели)

Луганская обл. - 84 (61 выздоровел)

Львовская обл. - 6059 (890 выздоровели)

Николаевская обл. - 455 (293 выздоровели)

Одесская обл. - 1835 (822 выздоровели)

Полтавская обл. - 322 (274 выздоровели)

Ровенская обл. - 4041 (2016 выздоровели)

Сумская обл. - 308 (247 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2025 (1230 выздоровели)

Харьковская обл. - 2311 (1188 выздоровели)

Херсонская обл. - 196 (181 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 828 (589 выздоровели)

Черкасская обл. - 657 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4972 (2120 выздоровели)

Черниговская обл. - 560 (145 выздоровели).

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Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 июля было зафиксировано 889 новых случаев коронавирусной болезни.