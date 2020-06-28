В Украине хотят повысить минимальную зарплату уже в этом году

Сначала до 5 тысяч гривен, а потом и до 6 тысяч

Сначала до 5 тысяч гривен, а потом и до 6 тысяч

Фото: из открытых источников

Президент Украины анонсировал повышение минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен еще в этом году. Повышение должно произойти с 1 сентября.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Так, согласно предварительного графика повышения минимальной зарплаты, с 1 января 2021 года она поднимется до 6 тысяч гривен, а с 1 июля до 6,5 тысяч гривен. Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние населения - главный показатель нашей эффективности", - отметил Зеленский. Напомним, по состоянию на сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 гривен. Ранее повысить зарплату медикам с сентября обещал министр здравоохранения Максим Степанов.

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