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28 июня 2020, 12:42 3

В Украине хотят повысить минимальную зарплату уже в этом году

28 июня 2020, 12:42 3
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Сначала до 5 тысяч гривен, а потом и до 6 тысяч
Сначала до 5 тысяч гривен, а потом и до 6 тысяч
Фото: из открытых источников
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Президент Украины анонсировал повышение минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен еще в этом году. Повышение должно произойти с 1 сентября.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, согласно предварительного графика повышения минимальной зарплаты, с 1 января 2021 года она поднимется до 6 тысяч гривен, а с 1 июля до 6,5 тысяч гривен.

Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние населения - главный показатель нашей эффективности", - отметил Зеленский.

Напомним, по состоянию на сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 гривен.

Ранее повысить зарплату медикам с сентября обещал министр здравоохранения Максим Степанов.

Владимир Зеленский зарплаты деньги бюджет финансы
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