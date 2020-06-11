В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн

Злоумышленники помогали переводить деньги за границу, в том числе на территорию РФ

Злоумышленники помогали переводить деньги за границу, в том числе на территорию РФ

Фото: СБУ

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс служба СБУ, передает RegioNews.

Организаторы с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм.

Среди "пользователей услуг" были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, злоумышленники по заказу "клиентов" переводили средства в наличные для уклонения от уплаты налогов и вывода денег в теневой сектор.

Конвертационный центр также "помогал" клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора", - добавили в СБУ.

Во время следственных действий в офисных помещениях правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 миллионов гривен.

Напомним, контрразведчика СБУ блокировала деятельность нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей страны-агрессора.