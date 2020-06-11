В Северодонецке СБУ прекратила работу call-центра, который обслуживал российский бизнес

Подпольную фирму организовал частный предприниматель из Северодонецка

Подпольную фирму организовал частный предприниматель из Северодонецка

Фото: СБУ

Контрразведчика СБУ блокировала деятельность нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей страны-агрессора.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сall-центр в течение нескольких месяцев действовал в обход налогового законодательства.

Теневая структура предоставляла услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО.

Во время обысков в помещении call-центра правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Проверяется причастность сотрудников и организаторов call-центра к деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что СБУ провели обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко по подозрению в коррупции.