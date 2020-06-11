На строительстве казарм для морпехов в Очакове присвоили почти три миллиона

Воровали по "стандартной" схеме завышения объемов и стоимости строительных работ

Воровали по "стандартной" схеме завышения объемов и стоимости строительных работ

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение почти 3 миллионов гривен бюджетных средств во время строительства для Минобороны казарм улучшенной планировки, отвечающих стандартам НАТО.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, в 2018 году Южное территориальное квартирно-эксплуатационное управление провело конкурс на возведение жилого комплекса в военном городке в Очакове. Тогда же на счета строительной компании-победительницы было перечислено 5,4 млн грн.

Однако застройщик выполнять взятые на себя обязательства не планировал. Путем внесения в акты выполненных работ завышенных данных относительно их объемов и стоимости, подрядчик незаконно завладел 2,9 млн грн. Чтобы "отмыть" средства злоумышленники переводили их подконтрольным коммерческим структурам и выводили в тень.

Кроме того, строительная компания постоянно откладывала сроки ввода в эксплуатацию казарм, что привело к значительному удорожанию их начальной стоимости. Работы в полном объеме подрядчиками и до сих пор не выполнено.

Во время обысков по местам работы и жительства участников сделки правоохранители изъяли финансовую документацию, которая доказывает присвоение бюджетных средств.

Организатору сделки сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Его сообщнице, представительницы застройщика, кроме присвоения инкриминируют ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Директору строительной компании сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности должностных лиц Минобороны, причастных к сделке.

Напомним, на днях в шести областях разоблачили "схему" присвоения государственных средств на строительстве амбулаторий