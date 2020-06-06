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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июня 2020, 18:25 18

Количество зарегистрированных ФЛП в Украине достигло докризисного уровня - Шмыгаль

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06 июня 2020, 18:25 18
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За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч новых ФЛП
Фото: Facebook
За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч новых ФЛП

Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей в Украине достигло показателя докризисного периода.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, это стало следствием антикризисных мер правительства.

Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулась фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч новых ФЛП и почти тысячу новых предприятий", - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что по новой программе кредитования "5-7-9%" были сняты административные барьеры, а ставка на рефинансирование снижена фактически до 0%.

По словам премьера, правительство ожидает решения парламента по законопроекту, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей.

Это так же дешевые ресурсы практически под 0%. Всего на различные программы кредитования бизнеса мы закладываем примерно 10 млрд грн. Если будем видеть дополнительную потребность, то соответствующие программы будем увеличивать", - подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, 1 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.


Денис Шмыгаль экономика Кабмин предприятие
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