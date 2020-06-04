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04 июня 2020, 12:17 19

Рада назначила Александра Ткаченко новым министром культуры и информполитики

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04 июня 2020, 12:17 19
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Поддержали назначение 263 нардепа
Фото: Facebook
Поддержали назначение 263 нардепа

Народного депутата от "Слуги народа", а также экс-генерального директора группы 1+1 медиа Александра Ткаченко назначили министром культуры.

Как передает RegioNews, такое решение Верховная Рада Украины приняла на заседании 4 июня.

За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.

Отметим, он также написал заявление о досрочном сложении полномочий народного депутата и это решение поддержали 299 нардепов.

После этого Ткаченко принес присягу члена Кабинета министров Украины.

Напомним, Ткаченко был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" на выборах в 2019 году под №9 в списке.

До этого, Александр Ткаченко с 2008 года занимал должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, кто может стать депутатом вместо "Слуги народа" Ткаченко.


Кабмин назначение министр Верховная Рада Александр Ткаченко
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